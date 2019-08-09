Royal Canin для котят - корм для полноценного роста и развития питомца Появление в доме котенка - это не только радость, но и большая ответственность. Нужно о многом подумать: об уходе, гигиене, о здоровье и питание здесь играет немаловажную роль. Чтобы котенок вырос в здорового, жизнерадостного кота, ему с первых дней важно обеспечить правильный рацион, который будет отвечать его природным нуждам. Корма торговой марки Royal Canin для котят, отзывы о которых можно почитать в интернете, хорошо знают и высоко ценят в Украине и большинстве других европейских стран. Ведь в рационах учитываются все физиологические особенности и природные потребности растущего организма.

Как правильно выбрать корм для котенка?

Процесс роста имеет особое значение для организма котенка, так как именно в этот период закладываются основы его здоровья и благополучия на всю жизнь. Для того чтобы правильно подобрать рацион, принято разделять рост котенка на два этапа: 1. От рождения до 4 месяцев - период интенсивного роста. В процессе отвыкания от материнского молока, на 4-5 неделе рекомендуется давать мусс Royal Canin (Роял Канин) для котят. Его уникальная текстура позволяет сделать процесс перехода с молока на корм значительно проще. Также в этой ситуации поможет сухой корм Royal Canin Babycat, который можно размачивать. Он помогает облегчить переход на твердую пищу. 2. От 4 до 12 месяцев - темп роста понемногу замедляется, начинают прорезаться первые зубы и можно постепенно переходить на сухой корм Royal Canin Kitten для котят. Следует обращать особое внимание на то, чтобы в миске котенка всегда была чистая и свежая вода. Кроме того, в процессе выбора нужно учитывать и стерилизацию. Так, например, если котенок стерилизован, то стоит выбирать специальный корм для стерилизованных котят, который помогает поддерживать оптимальный вес, одновременно учитывая потребности растущего организма.

Royal Canin (Польша) для котят - задача корма

Корм Royal Canin для котят польского производства изготовляется по научному подходу, ведь главная задача правильно подобранного рациона заключается в поддержании здоровья животного. В случае котенка, это в первую очередь полноценный рост и развитие. Royal Canin для котят польского производства включает в себя точно рассчитанное количество питательных веществ, витаминов и минералов, необходимых в тот или иной период роста. Кроме того, рацион способствует поддержанию иммунитета молодого организма. Стоит также отметить, что корм для котят Royal Canin польского производства изготовляется в тесном сотрудничестве с ветеринарными врачами и диетологами, что позволяет брать во внимание все важные аспекты здоровья питомцев. Каждый корм - это пазл из более пятидесяти нутриентов, отобранных в точном соответствии с индивидуальными потребностями животного.

Организация питания котят с применением кормов Royal Canin

Питание котенка должно быть не только сбалансированным, но и правильно дозированным. Поэтому корм для котят Роял Канин (Польша) нужно подбирать по возрасту животного и давать по схеме, указанной на упаковке. Она рассчитана специалистами компании так, чтобы котенок получал все необходимые для организма нутриенты. Рекомендуется также пользоваться весами с точностью взвешивания до 1 грамма, чтобы не ошибиться с дозировкой. Они пригодятся и для того, чтобы ежедневно контролировать суточный прирост массы тела котенка.

Royal Canin для котят: отзывы покупателей - лучшая оценка

Чтобы корм Royal Canin польского производства для котят соответствовал заявленным стандартам качества и ожиданиям покупателей, специалисты компании постоянно ведут мониторинг пользовательских пожеланий и замечаний к продукции. Все они учитываются и принимаются во внимание производителем с целью расширения разновидностей рационов. Это позволяет удовлетворить запросы покупателей, использующих Royal Canin для котят. Отзывы - лучшее подтверждение этому:

• "Шерсть мягкая и гладкая, кот активный, так же активно и растет, набирает вес", - такой отзыв о сухом корме для котят Royal Canin оставила Анастасия Сахно, которая благодарит производителей "за качество, за то, что могу быть спокойна за здоровье кота".

• "Котенок активный шерсть в норме, пищеварение в норме, нареканий нет", - отзыв о рационе Royal Canin Kitten оставила Мошенская Илона.

• "Кошка и котята активны, чувствуют себя хорошо, корм едят с удовольствием", - такой отзыв о Royal Canin (Роял Канин) для котят и кошек оставила хозяйка питомцев Татьяна Петренко.

• "Активный очень котенок, блестящая шерсть", - такие последствия использования корма Royal Canin (Роял Канин) отмечает хозяйка британца Чурилова Елена. Качественное натуральное сырье, сбалансированное сочетание компонентов, отсутствие искусственных элементов - все это основа рационов польского производителя. Корма Royal Canin для котят создаются с учетом данных о потребностях молодого организма и особенностях пищеварения в разные периоды жизни. Будьте уверены в здоровье вашего питомца с правильно подобранным сбалансированным рационом. Материал размещен на правах рекламы