В пятницу, 9 августа, в городе Судак на востоке Крыма местные патриоты подняли государственный флаг Украины. Об этом сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал видео с флагом на фоне гор и моря. В ролике мужской голос за кадром на украинском языке говорит, что флаг был поднят в знак памяти по украинским воинам, которые погибли на Донбассе 6 августа.

Ранее мы писали о том, что в Крыму погибли лучшие кикбоксерши мира. Также в Крыму мужчина зверски убил соседа на глазах у дочери.