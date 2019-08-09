В Крыму подняли украинский флаг (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 9 августа, в городе Судак на востоке Крыма местные патриоты подняли государственный флаг Украины. Об этом сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев на своей странице в Facebook.
Он также опубликовал видео с флагом на фоне гор и моря. В ролике мужской голос за кадром на украинском языке говорит, что флаг был поднят в знак памяти по украинским воинам, которые погибли на Донбассе 6 августа.
Ранее мы писали о том, что в Крыму погибли лучшие кикбоксерши мира. Также в Крыму мужчина зверски убил соседа на глазах у дочери.
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