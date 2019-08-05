В Крыму погибли лучшие кикбоксерши мира [ Редактировать ]
В Севастополе трагически погибли две девушки - действующая чемпионка мира по кикбоксингу и вице-чемпионка, передает "Корреспондент".
"4 августа в бухте Омега, на территории яхт-клуба Юг, несмотря на предупреждение о штормовой погоде по радио и по телевидению, при купании утонули две девушки - жительница Москвы 1986 года рождения, и жительница Мурманска 1992 года рождения. Физически развитые девушки - одна действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая вице-чемпионка", - сказал начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков.
По его словам, одна девушка прыгнула с пирса в шторм. "Не известно, ударилась ли о пирс, вторая бросилась ее спасать, и неудачно", - добавил Веселков.
Ранее сообщалось, что сильное наводнение "уносит" жизни людей.
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