В Севастополе трагически погибли две девушки - действующая чемпионка мира по кикбоксингу и вице-чемпионка, передает "Корреспондент".

"4 августа в бухте Омега, на территории яхт-клуба Юг, несмотря на предупреждение о штормовой погоде по радио и по телевидению, при купании утонули две девушки - жительница Москвы 1986 года рождения, и жительница Мурманска 1992 года рождения. Физически развитые девушки - одна действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая вице-чемпионка", - сказал начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков.

По его словам, одна девушка прыгнула с пирса в шторм. "Не известно, ударилась ли о пирс, вторая бросилась ее спасать, и неудачно", - добавил Веселков.

Ранее сообщалось, что сильное наводнение "уносит" жизни людей.