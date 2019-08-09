Торжественное заседание новой Верховной Рады назначено на 29 августа. Такое решение было принято на заседании подготовительной группы из числа новоизбранных депутатов 9 августа.

"Решение принято. Торжественное заседание состоится 29 августа", - сказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Читайте также Выборы в парламент: опубликовано список всех депутатов новой Рады

Предложение о 29 августа внес Разумков.

Представитель "Европейской солидарности" Артур Герасимов предлагал провести первое заседание 3 сентября, а Сергей Левочкин от "Оппозиционной платформы - За жизнь" выступал за 20 августа.

В итоге, по результатам голосования дату 29 августа поддержало большинство присутствующих.

Раньше сообщалось о том, что опубликовано список всех депутатов новой Рады.