Первое заседание новой Верховной Рады: названа точная дата [ Редактировать ]
Торжественное заседание новой Верховной Рады назначено на 29 августа. Такое решение было принято на заседании подготовительной группы из числа новоизбранных депутатов 9 августа.
"Решение принято. Торжественное заседание состоится 29 августа", - сказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Предложение о 29 августа внес Разумков.
Представитель "Европейской солидарности" Артур Герасимов предлагал провести первое заседание 3 сентября, а Сергей Левочкин от "Оппозиционной платформы - За жизнь" выступал за 20 августа.
В итоге, по результатам голосования дату 29 августа поддержало большинство присутствующих.
Раньше сообщалось о том, что опубликовано список всех депутатов новой Рады.
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