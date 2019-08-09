Цены в Украине в июле 2019 года снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Государственной службы статистики.

В годовом измерении инфляция составила 9,1%. С начала года рост потребительских цен составил 3%. В июне 2019 года также была зафиксирована дефляция - 0,5%.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%.

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Больше всего подешевели овощи - на 13,6%. На 0,3-0,1% снизились цены на молоко, продукты переработки зерновых, сметану, подсолнечное масло, сыры, масло.

В то же время на 15,2% подорожали яйца, сахар, фрукты, хлеб, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т. ч. на табачные изделия - на 1,6%, алкогольные напитки - на 0,5%.

Отметим, что одежда и обувь подешевели на 4,5%. Снижение тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло за счет снижения цен на природный газ на 10,4%.

Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 0,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,5%, канализацию - на 0,4%.

Цены на транспорт в целом снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и масел на 3,2% и автомобилей на 1,1%.

Раньше сообщалось о том, что пенсионный фонд Украины 25 июля завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь 2019 года.

По данным ведомства, на пенсии за июль направлено 35 млрд грн на жилищные субсидии за июнь - 182,4 млн грн.