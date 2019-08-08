Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 9 августа. Так регулятор повысил курс гривны почти на 11 копеек - до 25,31 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликована на сайте Нацбанка.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2531,6561 гривны (-10,7787);

100 евро - 2833,6827 гривны (-14,3528).

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке снизился на шесть копеек - до 25,27 грн/долл, курс в покупке упал также на шесть копеек - до 25,23 грн/долл.

Раньше сообщалось о том, что курс доллара падает второй день подряд. А также в Национальном совете экономического развития проанализировали, как выросли средние размеры пенсий за последний год по каждой категории.