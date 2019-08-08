Курс валют на 9 августа: какой прогноз [ Редактировать ]
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 9 августа. Так регулятор повысил курс гривны почти на 11 копеек - до 25,31 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликована на сайте Нацбанка.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2531,6561 гривны (-10,7787);
- 100 евро - 2833,6827 гривны (-14,3528).
В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке снизился на шесть копеек - до 25,27 грн/долл, курс в покупке упал также на шесть копеек - до 25,23 грн/долл.
Раньше сообщалось о том, что курс доллара падает второй день подряд. А также в Национальном совете экономического развития проанализировали, как выросли средние размеры пенсий за последний год по каждой категории.
по теме
НБУ отменил еще одно валютное ограничение
Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме
Курс валют: доллар обвалился до рекордного минимума
Национальный банк Украины на 7 августа 2019 года установил официальный курс доллара
Курс валют на 2 августа: доллар продолжает расти
НБУ установил официальный курс валют на 2 августа
Хлеб в Украине за год подорожал на 60%
Пшеничный хлеб в Украине за последний год подорожал на 60%