Пенсионный фонд Украины внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн. Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время пресс-конференции.

Чтобы воспользоваться сервисом необходимо зарегистрироваться на веб-портале ПФУ с помощью электронной подписи. В личном кабинете нужно заполнить онлайн-заявление и загрузить скан-копии необходимых документов, сообщил он.

По данным ПФУ, время ожидания рассмотрения заявки - 10 дней, сервис является бесплатным. После принятия решения о назначении пенсии заявитель получит электронное сообщение или СМС-сообщение о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

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"Мы очень надеемся, что основная масса людей со временем перейдет на сервис и будет делать соответствующую подачу документов без необходимости обращаться непосредственно в наши отделения", - сказал Капинус.

Личное присутствие в отделении после получения СМС-сообщения все же необходимо. Также нужно будет и наличие оригиналов документов.

Раньше сообщалось о том, что Пенсионный фонд Украины 25 июля завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь 2019 года.

По данным ведомства, на пенсии за июль направлено 35 млрд грн на жилищные субсидии за июнь - 182,4 млн грн.