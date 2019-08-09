Пенсии в Украине: оформить выплаты можно онлайн [ Редактировать ]
Пенсионный фонд Украины внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн. Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время пресс-конференции.
Чтобы воспользоваться сервисом необходимо зарегистрироваться на веб-портале ПФУ с помощью электронной подписи. В личном кабинете нужно заполнить онлайн-заявление и загрузить скан-копии необходимых документов, сообщил он.
По данным ПФУ, время ожидания рассмотрения заявки - 10 дней, сервис является бесплатным. После принятия решения о назначении пенсии заявитель получит электронное сообщение или СМС-сообщение о необходимости визита в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.
"Мы очень надеемся, что основная масса людей со временем перейдет на сервис и будет делать соответствующую подачу документов без необходимости обращаться непосредственно в наши отделения", - сказал Капинус.
Личное присутствие в отделении после получения СМС-сообщения все же необходимо. Также нужно будет и наличие оригиналов документов.
Раньше сообщалось о том, что Пенсионный фонд Украины 25 июля завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь 2019 года.
По данным ведомства, на пенсии за июль направлено 35 млрд грн на жилищные субсидии за июнь - 182,4 млн грн.
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