Курс валют на 17 октября: прогноз НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 17 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,83 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 17 октября установлен на таком уровне: 2483,5244 гривен за 100 долларов (+4,9485 гривен).
При этом курс доллара на 16 октября составляет 2478,5759 гривен за 100 долларов.
Ранее сообщалось, что цены на газ для населения снизили.
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