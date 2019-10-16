Национальный банк Украины (НБУ) на 17 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,83 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 октября установлен на таком уровне: 2483,5244 гривен за 100 долларов (+4,9485 гривен).

При этом курс доллара на 16 октября составляет 2478,5759 гривен за 100 долларов.

Ранее сообщалось, что цены на газ для населения снизили.