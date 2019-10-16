Шотландія вимагає незалежності. Новий референдум щодо відділення від Великої Британії планують уже наступного року. Які причини такого поспіху і чи є шанси отримати суверенітет - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Білоблакитні прапори та плакати з написом "так". Це демонстрація за незалежність Шотландії від Великої Британії. Останнім часом таких акцій більшає. Насамперед через перипетії з брекзитом. Адже переважна кількість шотландців проголосувала за те, щоб залишитися в Євроспільноті.

"Люди охочіше голосуватимуть за незалежність, якщо будуть певні: самостійна Шотландія зуміє гарантувати їм економічну безпеку та майбутнє, на противагу Великій Британії, де після брекзиту звузяться можливості й існуватимуть ризики", - говорить Кевін Прінгл, радник із питань стратегії та комунікацій Шотландської партії незалежності.

П'ять років тому в Шотландії вже відбувся референдум про незалежність. Тоді більшість проголосувала проти відділення від Сполученого Королівства - із перевагою в 10 відсотків. Але останні опитування показують: дедалі більше людей готові підтримати самостійність регіону. Особливо, якщо Велика Британія вийде з ЄС.

"Брекзит" показав Шотландії, що політична система країни поламана. І не підлягає ремонту. Тож ми, безсімнівно, маємо залізний мандат для проведенння референдуму. І його треба провести наступного року. А ми зробимо все, щоб отримати максимальну підтримку громадськості", - гвоорить Нікола Стерджен, перший прем'єр-міністр Шотландії.

Та от згоду на проведення референдуму повинен дати Лондон. А у столиці ідея розколу країни підтримки не має, мовляв, надто мало часу минуло від першого волевиявлення.

"Хочу подякувати всім, хто працює над збереженням цілісності країни і за відпір усім, хто воліє її розшматувати. І не бачу а ні найменших причин проводити другий референдум у Шотландії. Це абсурд", - говорить Борис Джонсон прем'єр-міністр Великої Британії.

Навряд чи Борис Джонсон змінить свою думку. Утім, шотландський уряд однаково до кінця року надішле офіційний запит щодо проведення громадського опитування. І у разі необхідності - звертатиметься до суду, щоби домогтися свого.

У Единбурзі добре розуміють: нове волевиявлення не має сенсу без благословіння Лондона. Адже такий референдум вважатимуть нелегітимним, його у світі не визнають. Цього Шотландія не хоче. Адже регіон сподівається після виходу з Великої Британії проситися в члени Євросоюзу.