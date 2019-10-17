В старейшем национальном парке Африки произошла битва между леопардом и крокодилом за еду. Ролик опубликовали на YouTube-канале Kruger Sightings.

Известно, что один из экскурсоводов ходил по парку в поиске интересных кадров. Возле водоема мужчина заметил леопарда, пытавшегося достать мертвое животное из воды.

Как выяснилось, добычу охранял крокодил. Леопард несколько раз пытался украсть тушу, но на него все время нападал леопард.

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