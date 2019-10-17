В Кривом Роге мужчина повесился на электроопоре [ Редактировать ]
В Кривом Роге прохожие обнаружили труп мужчины, сообщает "Первый городской".
Известно, что в Центрально-Городском районе мужчину нашли на опоре высоковольтной линии. Он повесился на проводе. По словам очевидцев, крови рядом с телом не было.
Предварительно установлено, что погибшему около 30 лет. Личность мужчины устанавливают правоохранители.
Ранее сообщалось, что под Ивано-Франковском нашли труп мужчины.
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