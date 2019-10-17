В Кривом Роге прохожие обнаружили труп мужчины, сообщает "Первый городской".

Известно, что в Центрально-Городском районе мужчину нашли на опоре высоковольтной линии. Он повесился на проводе. По словам очевидцев, крови рядом с телом не было.

Предварительно установлено, что погибшему около 30 лет. Личность мужчины устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Ивано-Франковском нашли труп мужчины.