Еленка Кравец поразила "страстным" видео [ Редактировать ]
Елена Кравец / Фото: "Квартал 95"
Известная украинская комедийная актриса Елена Кравец поразила новой публикацией в популярной социальной сети.
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На опубликованном видео Кравец с партнером по танцам исполняют страстный элемент: Елена лежит на полу, а ее партнер склонился над ней.
Раньше сообщалось о том, что Елена Кравец покорила поклонников элегантным образом, а также растрогала сеть фотографией своих малышей.
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