Елена Кравец покорила поклонников элегантным образом (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская комедийная артистка Елена Кравец часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. В этот раз актриса опубликовала видео в элегантном черном наряде, которым покорила сердца своих поклонников.
"В жюри. Решила немножко постоять, перед тем как немножко посидеть..)) спасибо за образ и особенно за отстегивающийся рукав на молнии. Это супер-идея для лета!", - подписала снимок Кравец.
В комментариях под фото подписчики Елены писали: "Елена - прекрасная, а серьги какие", "Шикарная", "Красотка", "Самая Красивая, нереальная", "Заканчиваются слова чтобы описать вашу красоту".
В жюри на @ligasmeha. Решила немножко постоять, перед тем как немножко посидеть..)) @valerykovalska, спасибо за этот образ и особенно за отстёгивающийся рукав на молнии. Это супер-идея для лета! @yliko_stylist_official, ты все знаешь...)))
Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)
Раньше сообщалось о том, что Кравец опубликовала на своей странице в популярной социальной сети странный снимок. Там артистка предстала в образе мужчины. А также Елена Кравец появилась на сцене с нижним бельем. А также в сети появилось пикантное фото известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец. Звезда шокировала поклонников фотографией, на которой Елена позирует в постели в нижнем белье и с пирожными в руках. А также Елена Кравец в шапке удивила поклонников. А также дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом.
по теме
"Он тебе не подходит": фанаты раскритиковали пару Каменских и Потапа
Звездная пара Насти Каменских и Потапа, которые недавно поженились, уже подверглись критике со стороны своих фанатов
"Королевишна с колхоза": Королева не на шутку разозлила поклонников
Королева часто радует поклонников новыми публикациями в сети
"Уберите этот отстой": Наташа Королева в лосинах шокировала поклонников
Королева часто радует поклонников новыми публикациями
"Хоть бы брюки застегнул": обнаженный Лазарев ошарашил поклонников
Лазарев часто радует поклонников новыми публикациями
Выборы в Раду: как голосовали знаменитости
21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду: как голосовали звезды