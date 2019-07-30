Известная украинская комедийная артистка Елена Кравец часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. В этот раз актриса опубликовала видео в элегантном черном наряде, которым покорила сердца своих поклонников.

"В жюри. Решила немножко постоять, перед тем как немножко посидеть..)) спасибо за образ и особенно за отстегивающийся рукав на молнии. Это супер-идея для лета!", - подписала снимок Кравец.

В комментариях под фото подписчики Елены писали: "Елена - прекрасная, а серьги какие", "Шикарная", "Красотка", "Самая Красивая, нереальная", "Заканчиваются слова чтобы описать вашу красоту".

Раньше сообщалось о том, что Кравец опубликовала на своей странице в популярной социальной сети странный снимок. Там артистка предстала в образе мужчины. А также Елена Кравец появилась на сцене с нижним бельем. А также в сети появилось пикантное фото известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец. Звезда шокировала поклонников фотографией, на которой Елена позирует в постели в нижнем белье и с пирожными в руках. А также Елена Кравец в шапке удивила поклонников. А также дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом.