Известная комедийная украинская актриса Елена Кравец не часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. Но сегодняшний день стал исключением: Елена опубликовала фото со своими двойняшами и поздравила их с днем рождения. Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице в популярной социальной сети.

"С днем рождения, мои Кравчата!", - подписала снимок знаменитость.

Подписчики Елены тут же принялись комментировать данную публикацию: "поздравляю", "здоровья малышам", "Вы такие крутые", "Какое теплое фото", "Крепкого здоровья малышам и родителям", "Поздравляю Вас и Вашых малышей. Пусть растут здоровыми и счастливыми".

Раньше сообщалось о том, что Кравец опубликовала на своей странице в популярной социальной сети странный снимок. Там артистка предстала в образе мужчины. А также Елена Кравец появилась на сцене с нижним бельем. А также в сети появилось пикантное фото известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец. Звезда шокировала поклонников фотографией, на которой Елена позирует в постели в нижнем белье и с пирожными в руках. А также Елена Кравец в шапке удивила поклонников. А также дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом.