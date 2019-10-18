Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram фото, на котором позирует в белье собственного бренда.

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На фото 28-летняя модель позирует в черном белье на фоне пляжа на балконе.

Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото, а также Эмили Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.