"Пантера": Тина Кароль шокировала соблазнительным фото [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным снимком. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.
Певица на фото позирует в обтягивающем длинном платье с откровенным вырезом.
"Вот зачем быть такой красивой, я умираю", "Невероятная", "Королева", "Пантера", - восхищались в сети.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль взбудоражила сеть соблазнительным образом, а также 70-летняя Пугачева шокировала "крупным" селфи.
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