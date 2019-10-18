Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным снимком. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.

Певица на фото позирует в обтягивающем длинном платье с откровенным вырезом.

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"Вот зачем быть такой красивой, я умираю", "Невероятная", "Королева", "Пантера", - восхищались в сети.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль взбудоражила сеть соблазнительным образом, а также 70-летняя Пугачева шокировала "крупным" селфи.