Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко выступил с важным заявлением о саммите "нормандской четверки". Об этом он рассказал во время часа вопросов к Кабинету министров Украины.

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"Что касается того, насколько мы чувствуем, что Россия готова двигаться. Именно для этого президент Зеленский пытается сделать все возможное для проведения нормандского саммита. Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится", - заявил министр.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на саммите "нормандской четверки".