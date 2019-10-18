Пристайко рассказал подробности "нормандской встречи" [ Редактировать ]
Вадим Пристайко / Фото: president.gov
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко выступил с важным заявлением о саммите "нормандской четверки". Об этом он рассказал во время часа вопросов к Кабинету министров Украины.
Читайте также Санкции против России: Пристайко сделал заявление
"Что касается того, насколько мы чувствуем, что Россия готова двигаться. Именно для этого президент Зеленский пытается сделать все возможное для проведения нормандского саммита. Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится", - заявил министр.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на саммите "нормандской четверки".
по теме
Prev Next
17 октября 2019 18:20
Президент подписал закон о льготах для украинцев
Зеленский подписал важный закон
16 октября 2019 10:34
Зеленский назначил нового начальника госохраны
Владимир Зеленский назначил Сергея Рудя начальником Управления государственной охраны Украины
11 октября 2019 23:00
У меня аллергия на "капитуляцию": Зеленский удивил выражением
Зеленский сделал заявление
11 октября 2019 20:40
Банковское кредитование: Зеленский провел важное совещание
Зеленский провел важное совещание