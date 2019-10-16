Санкции против России: Пристайко сделал заявление [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о достижении общего согласия с главами МИД стран-членов ЕС касательно сохранения санкций против России. Об этом Пристайко сообщил в Twitter.
"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть отменены, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений", - сообщил министр.
Вадим Пристайко также напомнил, что Украина обратилась с просьбой усилить санкции в связи с "местными выборами" в Крыму.
Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против России.
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