Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о достижении общего согласия с главами МИД стран-членов ЕС касательно сохранения санкций против России. Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть отменены, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений", - сообщил министр.

Вадим Пристайко также напомнил, что Украина обратилась с просьбой усилить санкции в связи с "местными выборами" в Крыму.

Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против России.