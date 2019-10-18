В пятницу, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла за основу проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, проект госбюджета основан на макропрогнозе Минэкономики, сделанном весной и предусматривает доходы бюджета в размере 1,079 трлн грн, расходы - 1,17 трлн грн при дефиците 2,09%. Проект госбюджета в первом чтении поддержали 255 народных депутатов.

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"Для финансирования всех поправок, которые внесли народные депутаты в поданный правительством законопроект, потребовалось бы дополнительное финансирование в 1,9 трлн грн", - отметил заместитель главы комитета по вопросам бюджета Александр Трухин.

В целом комитет рекомендовал учесть полностью или частично 772 предложения народных депутатов, отклонив при этом 1404 поправки.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, правительство подготовит ко 2 ноября проект государственного бюджета ко второму чтению с учетом обновленных показателей макроэкономического прогноза.

Ранее сообщалось, что изменится для украинцев в начислении "новых" субсидий, а также глава Минобороны сделал заявление о финансировании.