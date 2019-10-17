Госбюджет-2020 будет изменен - глава Минфина [ Редактировать ]
Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова выступила с важным заявлением о Государственном бюджете на 2020 год.
"Прогноз от МВФ, прогноз Всемирного банка, скоро будет прогноз от Кабинета Министров, Министерство экономики сейчас готовит - мы все видим, что во всех этих прогнозах и в прогнозах Национального банка - курс на следующий год укреплен. То есть, тот курс, на котором строился бюджет - очевидно, он уже таким не будет. Мы сейчас дождемся когда будет представлен Министерством экономики прогноз, и в соответствии с ним будем уже менять бюджет", - сказала Оксана Маркарова.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский напомнил о важном пункте в госбюджет на 2020 год.
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