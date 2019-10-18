Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов. Для этого достаточно взглянуть на картинку, и определить, что же вы увидели на ней в первую очередь. В зависимости от ответа и будет зависеть ваша характеристика.

Деревья

Вашей нескончаемой энергии можно только позавидовать. Вы спонтанны и всегда открыты новому, а ваши дни редко походят один на другой.

Лицо

Вам нравится, когда дела идут так, как нужно. Вы стараетесь предусмотреть каждую мелочь, а планы на ближайший день, неделю и даже месяц помогают почувствовать себя комфортно и безопасно.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.