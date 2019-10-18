В киевском метро введут новые правила проезда [ Редактировать ]
В киевском метро могут ввести новые правила. Соответствующее решение подготовили в Киевском городском совете. Так, торговля в подземке и попрошайничество могут попасть под запрет. Проект был опубликован на сайте Киеврады.
Так, согласно предлагаемым правилам, будет запрещено перевозить животных без клеток или контейнеров, велосипеды. Также предлагают запретить торговлю и громкую музыку.
Кроме того, неопрятному пассажиру могут отказать в проезде и не пустить в "подземку". Это правило распространяется на частично обнаженных людей, пассажиров в нижнем белье, без обуви или в грязной одежде.
Также нельзя будет ездить на самокатах, роликовых коньках и скейт-бордах, а велосипеды нужно будет провозить в чехле или разобранном виде.
Запрет коснется и рекламы, ее запретят расклеивать. Также будет под запретов торговля, агитация и игра на музыкальных инструментах.
Ранее мы писали о том, что в Киеве на "Лукьяновской" мужчина с ножом напал на людей. Напомним, что еще одна станция метро отказалась от жетонов.
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