В киевском метро могут ввести новые правила. Соответствующее решение подготовили в Киевском городском совете. Так, торговля в подземке и попрошайничество могут попасть под запрет. Проект был опубликован на сайте Киеврады.

Так, согласно предлагаемым правилам, будет запрещено перевозить животных без клеток или контейнеров, велосипеды. Также предлагают запретить торговлю и громкую музыку.

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Кроме того, неопрятному пассажиру могут отказать в проезде и не пустить в "подземку". Это правило распространяется на частично обнаженных людей, пассажиров в нижнем белье, без обуви или в грязной одежде.

Также нельзя будет ездить на самокатах, роликовых коньках и скейт-бордах, а велосипеды нужно будет провозить в чехле или разобранном виде.

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Запрет коснется и рекламы, ее запретят расклеивать. Также будет под запретов торговля, агитация и игра на музыкальных инструментах.

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Ранее мы писали о том, что в Киеве на "Лукьяновской" мужчина с ножом напал на людей. Напомним, что еще одна станция метро отказалась от жетонов.