В Киеве на станции метро "Крещатик" произошло ЧП [ Редактировать ]
В пятницу, 18 октября, в Киеве на станции метро "Крещатик" на рельсы упал человек, сообщает "Информатор".
По словам сотрудников дежурной станции, мужчине удалось выбраться на перрон благодаря другим пассажирам.
Предварительно известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Также отмечается, что его удалось вытащить с рельс и передать в руки сотрудникам полиции. Он упал в перерыве между движением поездов, поэтому задержек удалось избежать.
Ранее мы писали о том, что в Киеве на "Лукьяновской" мужчина с ножом напал на людей.
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