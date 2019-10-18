В пятницу, 18 октября, в Киеве на станции метро "Крещатик" на рельсы упал человек, сообщает "Информатор".

По словам сотрудников дежурной станции, мужчине удалось выбраться на перрон благодаря другим пассажирам.

Предварительно известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Также отмечается, что его удалось вытащить с рельс и передать в руки сотрудникам полиции. Он упал в перерыве между движением поездов, поэтому задержек удалось избежать.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на "Лукьяновской" мужчина с ножом напал на людей.