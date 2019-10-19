Гвоздик-Бетербиев: результаты боя [ Редактировать ]
В субботу, 19 октября, на арене Liacouras Center в Филадельфии (США) состоялся важный поединок, в котором сошлись Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и Артур Бетербиев (14-0, 14 КО). На кону боя были поясы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.
Так, примечательно, что оба боксеры не знали до этого поединка поражений на профринге. По результатам боя Бетербиев объединил титулы, а Гвоздик потерпел первое поражение. Поединок завершился техническим нокдауном в 10 раунде.
Уже в конце первого раунда украинский боксер упал и рефери засчитал сначала нокдаун, но после перерыва перед вторым раундом решение было отменено. Однако уже в 10 раунде Гвоздик побывал в трех нокдаунах, после чего рефери остановил бой.
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