Гвоздик - Бетербиев: букмекеры назвали фаворита супербоя [ Редактировать ]
В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии состоится "мегафайт" между Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО). Победитель боя завладеет поясами чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.
Букмекеры отдают небольшое преимущество украинскому боксеру, поставить на триумф которого можно с коэффициентом 1,75, в то время как на успех россиянина он составляет 2,05. Ничья в поединке оценивается котировкой 20,00.
Последние бои Гвоздика:
31.03.19. Александр Гвоздик - Дуду Нгумбу (ТКО 5)
01.12.18. Александр Гвоздик - Адонис Стивенсон (КО 11)
17.03.18. Александр Гвоздик - Мехди Амар (UD 12)
19.08.17. Александр Гвоздик - Крэйг Бэйкер (TKO 6)
08.04.17. Александр Гвоздик - Юниески Гонсалес (ТКО 3)
Последние бои Бетербиева:
04.05.19. Артур Бетербиев - Радивое Калайджич (ТКО 5)
06.10.18. Артур Бетербиев - Каллум Джонсон (КО 4)
11.11.17. Артур Бетербиев - Энрико Келлинг (КО 12)
23.12.16. Артур Бетербиев - Исидро Ранони Прието (TKO 1)
04.06.16. Артур Бетербиев - Эзекиэль Освальдо Мадерна (TKO 4)
Примечание:
КО - нокаут
ТКО - технический нокаут
UD - единогласное решение судей
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