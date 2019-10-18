В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии состоится "мегафайт" между Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО). Победитель боя завладеет поясами чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Букмекеры отдают небольшое преимущество украинскому боксеру, поставить на триумф которого можно с коэффициентом 1,75, в то время как на успех россиянина он составляет 2,05. Ничья в поединке оценивается котировкой 20,00.

Последние бои Гвоздика:

31.03.19. Александр Гвоздик - Дуду Нгумбу (ТКО 5)

01.12.18. Александр Гвоздик - Адонис Стивенсон (КО 11)

17.03.18. Александр Гвоздик - Мехди Амар (UD 12)

19.08.17. Александр Гвоздик - Крэйг Бэйкер (TKO 6)

08.04.17. Александр Гвоздик - Юниески Гонсалес (ТКО 3)

Последние бои Бетербиева:

04.05.19. Артур Бетербиев - Радивое Калайджич (ТКО 5)

06.10.18. Артур Бетербиев - Каллум Джонсон (КО 4)

11.11.17. Артур Бетербиев - Энрико Келлинг (КО 12)

23.12.16. Артур Бетербиев - Исидро Ранони Прието (TKO 1)

04.06.16. Артур Бетербиев - Эзекиэль Освальдо Мадерна (TKO 4)

Примечание:

КО - нокаут

ТКО - технический нокаут

UD - единогласное решение судей

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