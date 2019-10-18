Гвоздик получил уникальную награду перед боем с Бетербиевым [ Редактировать ]
Александр Гвоздик / Фото: twitter.com/trboxing
Украинский боксер Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) накануне объединительного поединка с россиянином Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО) стал обладателем именного перстня WBC. Об этом сообщает Luckypunch.net.
На одной стороне кольца выгравированы имя и фамилия боксера, на второй - его прозвище "The Nail"("Гвоздь").
Напомним, противостояние двух непобежденных нокаутеров состоится в ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии (США). На кону в поединке будут стоять титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF. Александр Гвоздик пообещал подарить болельщикам праздник и поделился планами на бой, а букмекеры назвали фаворита "мегафайта".
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