Европейский союз может еще выделить Украине второй транш в этом году. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook.

Читайте также Пенсии в Украине: жителей страны ждет новая проблема

"Уже выполнены все условия, кроме одного и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год. Долгосрочное и дешевое финансирование от официальных кредиторов является приоритетом Минфина, так же как и развитие внутреннего рынка", - добавила Маркарова.

Украине могут выделить еще 500 млн евро.

Ранее сообщалось о том, какой курс валют на 21 октября, а также цены на газ повысят.