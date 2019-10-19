Украина может получить второй транш - Маркарова [ Редактировать ]
Европейский союз может еще выделить Украине второй транш в этом году. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook.
"Уже выполнены все условия, кроме одного и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год. Долгосрочное и дешевое финансирование от официальных кредиторов является приоритетом Минфина, так же как и развитие внутреннего рынка", - добавила Маркарова.
Украине могут выделить еще 500 млн евро.
Ранее сообщалось о том, какой курс валют на 21 октября, а также цены на газ повысят.
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