Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте Trump National Doral Miami. Об этом он написал в своем Twitter.
"Из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем Trump National Doral Miami для проведения саммита. Мы начнем немедленно искать другие варианты, включая, возможно, Кэмп-Дэвид. Спасибо!", - написал Трамп.
Также президент США добавил: "Я думал, что сделал что-то очень хорошее для страны, предложив для проведения саммита курорт. Это большой, огромный (отель) в тысячи акров, что расположен рядом с международным аэропортом. Каждая делегация имела бы свое здание. Это было бы лучше, чем другие варианты".
Ранее сообщалось, что в США Палата представителей раскритиковала действия Трампа.
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