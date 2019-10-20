Под Львовом трагически погиб подросток [ Редактировать ]
Во Львовской области на станции Красное Бугского района случилось жуткое происшествие. Так, известно, что там было найдено 17-летнего парня. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает "УНН".
Отмечается, что труп нашли перед грузовым поездом "Здолбунов-Львов".
"Задержка движения грузового поезда и пассажирского поезда №144 сообщением "Ворохта-Киев" по станции Красное составляла 00:55 мин.", - сообщили в департаменте.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что женщина выглянула из окна поезда и погибла, а также в Киеве на ходу вспыхнул троллейбус.
по теме
Под Львовом женщину переехала электричка
Так, в результате полученных травм от наезда электропоезда умерла женщина
На стадионе в уборной нашли труп
В пятницу, 18 октября, в Дарницком районе Киева на территории стадиона "Восход" нашли труп мужчины
Убил и залил бетоном: в пустыне нашли труп известной модели
Поиски девушки начались еще в мае 2019 года после заявления ее родителей об исчезновении
В заброшенном здании нашли разлагающийся труп (фото)
В четверг, 17 октября, в Киеве на Куреневке местные жители обнаружили жуткую находку
В Черновцах женщина скончалась в роддоме
Известно, что в роддоме 37-летняя пациентка умерла во время операции