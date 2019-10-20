Во Львовской области на станции Красное Бугского района случилось жуткое происшествие. Так, известно, что там было найдено 17-летнего парня. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает "УНН".

Отмечается, что труп нашли перед грузовым поездом "Здолбунов-Львов".

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"Задержка движения грузового поезда и пассажирского поезда №144 сообщением "Ворохта-Киев" по станции Красное составляла 00:55 мин.", - сообщили в департаменте.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что женщина выглянула из окна поезда и погибла, а также в Киеве на ходу вспыхнул троллейбус.