Зеленский с супругой прибыли в Японию: названа цель визита [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский совместно с супругой Еленой прибыли в Японию. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Известно, что глава государства примет участие в церемонии интронизации японского императора.
"Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
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