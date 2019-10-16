В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский подал кандидатуры на пост глав в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Facebook.

Кандидат на должность губернатора:

Кировоградской области - Андрей Богданович Балонь;

Сумской - Сергей Вячеславович Леонов;

Черниговской - Андрей Леонидович Прокопенко.

Депутат Гончаренко также отметил, что Кабмин решил перенести вопрос об их назначении на следующее заседание и пригласить кандидатов.

Сергею Леонову 42 года, он является проректором УНИБТ УАБД СумГУ. А также зятем ректора СумГУ Анатолия Васильева.

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Андрей Прокопенко, по данным Гончаренко, - политтехнолог, который в 2013 году занимался местными выборами в Российской Федерации.

Также он работал директором департамента коммуникации и корпоративных СМИ в нефтяной компании ТНК-ВР Менеджмент (Москва, Россия). А Андрей Балонь с 2003 по 2016-й год работал в органах следователем, начальником следственных управлений и так далее.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы. Также мы писали о том, что Зеленский назвал войну на Донбассе "шоковой терапией". А в Офисе президента сделали важное заявление о разведении сил.