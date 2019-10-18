В пятницу, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также на сайте был размещен соответствующий указ.

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Так, президент постановил утвердить следующую структуру Аппарата СНБО:

Секретарь;

первые заместители секретаря;

заместители секретаря;

руководитель Аппарата;

первый заместитель руководителя Аппарата;

заместители руководителя Аппарата;

Служба секретаря;

Служба по вопросам внешней безопасности;

Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;

Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;

Служба по вопросам военной безопасности;

Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;

Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно промышленного комплекса;

Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;

Служба по вопросам экономической безопасности;

Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;

Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;

Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;

Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;

Служба Главного ситуационного центра;

Служба организационного обеспечения;

Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;

Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;

Служба по правовым вопросам;

финансовая служба;

Служба управления персоналом;

Служба режимно-секретной работы;

Служба координационной и административной работы.

Кроме того, Зеленский поручил секретарю СНБО обеспечить приведение штатного расписания Аппарата СНБО в соответствие с указом.

Ранее мы писали о том, что Зеленский изменил состав СНБО. Также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.