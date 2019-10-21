Украина может получить "безвиз" с Японией [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Японию с официальным визитом. После чего стало ясно, что Украина может претендовать на безвизовый режим с этой страной. Соответствующую публикацию глава государства сделал в популярной социальной сети Telegram.
"Высоко ценим решение: по поводу смягчения с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал президент.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
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