Президент Украины Владимир Зеленский посетил Японию с официальным визитом. После чего стало ясно, что Украина может претендовать на безвизовый режим с этой страной. Соответствующую публикацию глава государства сделал в популярной социальной сети Telegram.

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"Высоко ценим решение: по поводу смягчения с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал президент.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.