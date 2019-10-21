Президент высказался о сотрудничестве Украины и Японии [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский высказался об отношениях и сотрудничестве между Украиной и Японией. Соответствующую публикацию глава государства сделал в своем Telegram-канале.
Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, с 2014 она достигла $ 1.8 млрд. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц.
Президент отметил, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.
Особенно благодарны за льготный кредит в почти $ 1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации.
Зеленский также добавил:
Высоко ценим решение: по поводу смягчения с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
по теме
Украина может получить "безвиз" с Японией
Зеленский посетил Японию с официальным визитом
Елена Зеленская восхитила нарядом в Японии (фото)
Зеленская с супругом посетили Японию
Зеленский с супругой прибыли в Японию: названа цель визита
Зеленский совместно с супругой Еленой прибыли в Японию
Пристайко рассказал подробности "нормандской встречи"
Пристайко выступил с важным заявлением