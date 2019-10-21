Президент Украины Владимир Зеленский высказался об отношениях и сотрудничестве между Украиной и Японией. Соответствующую публикацию глава государства сделал в своем Telegram-канале.

Благодарны за финансовую помощь Украине со стороны Японии, с 2014 она достигла $ 1.8 млрд. Эта помощь важна для поддержки наших реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц.

Президент отметил, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.

Особенно благодарны за льготный кредит в почти $ 1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации.

Зеленский также добавил:

Высоко ценим решение: по поводу смягчения с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.