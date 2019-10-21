Президент назначил нового замсекретаря СНБО [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение. Глава государства назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.
"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Кто такой Демедюк Сергей?
Генерал полиции третьего ранга Демедюк Сергей Васильевич ранее возглавлял Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
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