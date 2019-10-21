В СМИ "просочилась" информация о встрече Зеленского и Штайнмайера [ Редактировать ]
Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Известно, что по данным издания, встреча состоится в Токио 23 октября.
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А 22 октября Зеленский встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО. А также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
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