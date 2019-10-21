Авиакомпания Wizz Air отказала в посадке на самолет из Франкфурта в Киев около 30 пассажирам. Об этом сообщила супруга одного из тренеров команды спортсменов Оксана Сова в Facebook.

Сборной городов Украины по боксу отказали в посадке, из-за того, что авиакомпания продала на рейс слишком много билетов.

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"Авиаперевозчик Wizz Air не предлагал талоны на питание, на ночевку, не предлагал возместить стоимость билетов. Их просто не пустили на рейс, хотя все регистрации и досмотры они прошли вовремя и заранее. Наша боксерская команда, не имея денег на еду, половина из которых несовершеннолетние дети, вместе с тренерами остались в чужой стране. У них на тот момент не было даже денег, чтобы купить ближайшие билеты домой", - написала женщина.

Ранее сообщалось о том, что в "Борисполе" пассажиров не пускают на рейс более 10 часов. А также, что украинцев призвали воздержаться от поездок в Барселону.