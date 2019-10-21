Не поместились в самолет: Wizz Air отказала в посадке боксерам [ Редактировать ]
Авиакомпания Wizz Air отказала в посадке на самолет из Франкфурта в Киев около 30 пассажирам. Об этом сообщила супруга одного из тренеров команды спортсменов Оксана Сова в Facebook.
Сборной городов Украины по боксу отказали в посадке, из-за того, что авиакомпания продала на рейс слишком много билетов.
"Авиаперевозчик Wizz Air не предлагал талоны на питание, на ночевку, не предлагал возместить стоимость билетов. Их просто не пустили на рейс, хотя все регистрации и досмотры они прошли вовремя и заранее. Наша боксерская команда, не имея денег на еду, половина из которых несовершеннолетние дети, вместе с тренерами остались в чужой стране. У них на тот момент не было даже денег, чтобы купить ближайшие билеты домой", - написала женщина.
Ранее сообщалось о том, что в "Борисполе" пассажиров не пускают на рейс более 10 часов. А также, что украинцев призвали воздержаться от поездок в Барселону.
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