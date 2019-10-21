22 октября православная церковь отмечает память одного из двенадцати апостолов - Иакова Алфеева, который был братом евангелиста и апостола Матфея. Приняв с другими апостолами сошедшего Духа Святого, Иаков отправился наставлять заблудших на спасение и проповедовать Слово Божие. Сначала он совершал апостольское служение в Иудее, потом с апостолом Андреем в Месопотамии, проповедовал учение Христово в Сирии, Египте и Южной Палестине.

Святой Иаков немало сделал на поприще спасения человечества и многих язычников обратил в христианскую веру. Свою земную жизнь он окончил Христовыми тропами – был распят на кресте.

Традиции 22 октября

С Якова крестьяне начинали заготавливать дрова для русской печи. В народе говорили: "Осенние дрова горят ярко, весенние и летние им не чета, нет в них спорины".

Считалось, что валить лес на дрова нужно с середины осени, когда большинство лиственных деревьев с листвой расстались и приготовились к зимней спячке. До самой весны влага практически полностью уходит из древесных стволов. К этому времени надоедливая мошкара в лесу исчезает, а все полевые работы крестьян подходили к концу, благодаря чему появлялось много свободного времени.

Рубить дрова можно было только в так называемых "дровяниках", где росли осина, береза, ольха, ива, кривоствольные ели и сосны. Именно в этих местах отводили место для рубки дров, которое в былые времена называли дровенищем или дровосечищем.

Зачастую дровосечище находилось в низких болотистых местах, куда в теплое время на телеге не доберешься. Дрова вывозили отсюда только после того, как подморозит и снег выпадет. И хотя до санного пути еще далеко, деревья старались повалить заблаговременно. Делали это на участках, отмеченных лесником. Рубили деревья с помощью топора. Чтобы повалить дерево от человека требовались выносливость, сила и сноровка.

В этот день часто выпадает снег – "Яков на землю белую крупицу посылает, тропы остужает и день коротает". Под выражением "Яков пришел – крупу послал" понимали не только первый снег. С этого дня на мельницах, домашних крупорушках и круподерках принимались обдирать ячмень, овес и просо, мололи на крупу пшеницу.

Еще дату 22 октября в старину именовали Днем первой каши. В каждом доме на Якова заваривали кашу со свежим постным маслом, а иногда со свиным или бараньим салом. С кашей из новой крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Считалось, что тот, кто отведает такой пирог, обеспечит себе крепкое здоровье и благополучие на ближайший год.

Приметы на 22 октября

Если с утра дождь пошел, то к вечеру жди снега.

Снег на талую землю выпал – к плохому урожаю в следующем году.

Если с лиственницы иголки не осыпались, то в ближайшее время снега не будет. А если он все же выпадет, то скоро растает.

На луке много "одежки" – к суровой зиме.

Если с вишни листья ещё не опали, то будет оттепель.

Гололедица – к дождю.

Луна в кругах – к засушливому лету.

Лисица много лает – к дождю или перемене погоды.

Крот во время мороза землю из норы выбрасывает – к потеплению.

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