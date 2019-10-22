Выборы в Канаде: кто лидирует [ Редактировать ]
В Канаде прошли выборы в парламент. По предварительным данным наибольшее количество голосов получает Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом сообщает "Укринформ".
На данный момент подсчитаны данные 292 избирательный округов, по результатам которых либералы получают 133 мандата, выдвиженцы от крупнейшей оппозиционной Консервативной партии - 111, представители "Блока Квебека", выступающие за суверенитет провинции Квебек, - 29, члены Новой демократической партии - 16, а партии "Зеленых" - 3.
Раньше сообщалось о том, что Канада призвала увеличить военную поддержку Украины.
по теме
В СМИ "просочилась" информация о встрече Зеленского и Штайнмайера
Зеленский проведет встречу с президентом Германии
Гончарук рассказал о миссии МВФ в Украине
Когда миссия МВФ приедет в Украину и зачем
За Гладковского внесли залог в размере 10 миллионов
За Гладковского внесли залог
Елена Зеленская восхитила нарядом в Японии (фото)
Зеленская с супругом посетили Японию
Украина может получить "безвиз" с Японией
Зеленский посетил Японию с официальным визитом