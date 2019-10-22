В Канаде прошли выборы в парламент. По предварительным данным наибольшее количество голосов получает Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом сообщает "Укринформ".

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На данный момент подсчитаны данные 292 избирательный округов, по результатам которых либералы получают 133 мандата, выдвиженцы от крупнейшей оппозиционной Консервативной партии - 111, представители "Блока Квебека", выступающие за суверенитет провинции Квебек, - 29, члены Новой демократической партии - 16, а партии "Зеленых" - 3.

Раньше сообщалось о том, что Канада призвала увеличить военную поддержку Украины.