Досрочные выборы: ЦИК осталось обработать 0,03% протоколов [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99,7% электронных протоколов по итогам голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.
Соответствующие данные были опубликованы на сайте ЦИК.
Согласно этим результатам:
"Слуга народа" - 43.18%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.02%
"Батькивщина" - 8,18%
"Европейская солидарность" - 8,11%
"Голос" - 5,83%
Остальные партии не преодолевают проходной пятипроцентный барьер и не проходят в Верховную Раду.
Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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