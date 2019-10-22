Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ряд экономических вопросов и инициатив с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширения присутствия бразильских компаний в Украине и украинцев - в Бразилии. У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украине вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией - рассказал Владимир Зеленский.

Известно, что политики обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли.

"Мы предлагаем перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара", - сказал президент.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Бразилией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Раньше сообщалось о том, что президент высказался о сотрудничестве Украины и Японии. А также Украина может получить "безвиз" с Японией.