Порой очень трудно определить, какой знак зодиака самый замкнутый. Однако, астрологи уверяют, что есть те, которые меньше всего любят говорить и раскрывать все детали личной жизни. Такой подход можно объяснить тем, что у каждого знака есть своя особенность.

Итак, астрологи выделили один знак зодиака, который считается самым замкнутым.

На первом месте оказались Близнецы. Астрологи считают, что этот знак зодиака лишь на первый взгляд может казаться болтливым, но на самом деле - они редко поистине раскрываются.

Близнецы могут без проблем рассуждать о ком угодно, но вот вряд ли они скажут то, о чем действительно думают.

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