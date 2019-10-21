Какой знак зодиака самый мстительный [ Редактировать ]
Каждый человек способен по своему переживать обиды. Есть те, кто сразу же забывает их, а есть те, которые долгое время вынашивают злость и придумывают изощренный план мести. Астрологи выделили один знак зодиака, который способен мстить.
Итак, на первом месте оказался Скорпион. Этот знак зодиака называют самым опасным. У него жестокий и бескомпромиссный характер. Сложно назвать Скорпионов обидчивыми, однако, при любом "ударе" они сразу же начинают разрабатывать план мести.
Со Скорпионом не только сложно договориться, но и вымолить прощение. Этот знак зодиака способен не только придумать кровожадный план, но и подключить десятки людей для его выполнения.
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