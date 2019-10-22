У каждого знака зодиака есть темная сторона, о которой не всегда люди могут догадываться. Так, астрологи выделили три знака зодиака, у которых с рождения может проявляться жестокость к окружающим.

Рак

На первом месте среди самых жестоких знаков зодиака оказались Раки. Они с удовольствием будут глумиться над вашими проблемами, ответят категорическое "нет" на вашу просьбу или даже поднимется за ваш счет в глазах публики. Раки также злопамятны, они часто вспоминают старые обиды и обижаются еще сильнее.

Телец

Этот знак зодиака способен морально уничтожить практически каждого, кто станет на его пути. Он может рассказать все ваши тайны и промашки, настроить против вас всех знакомых, а также будет терроризировать и презирать, пока не добьется полного раскаяния.

Овен

Представители этого знака зодиака иногда могут быть слишком высокомерными и жестокими. Однако, Овны все же доверчивы и морально уязвимы. Но если вы только заденете чувства Овна - ждите беды.

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