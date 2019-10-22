Чому виборці в Болівії палять бюлетені? Хто складає іспити за депутатів у Бангладеш? Та як КДБ стежив за гуртом Space? Про це та інше - в нашому огляді.

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До п'ятнадцяти осіб зросла кількість загиблих під час заворушень у Чилі. Акції непокори тривають уже кілька днів, почалися вони через підвищення плати за проїзд у метро на три песо - це близько півтори гривні. Влада скасувала рішення про здорожчання, проте мітинги не припинилися - люди невдоволені рівнем життя та економічною нерівністю. У кількох містах триває надзвичайний стан. Щоб підтримати чилійців, на протест вийшли і в сусідній Аргентині.

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У Болівії демонстранти підпалили бюлетені та урни для голосування на одній із виборчій дільниць. У країні саме відбулися президентські вибори. Трибунал з підрахунку голосів із затримкою на добу оголосив, що перемогу здобув чинний президент Ево Моралес. Але його відрив від опонента становить 10 відсотків - рівно стільки потрібно, щоб перемогти в першому турі. Тому опозиція та міжнародні спостерігачі підозрюють владу в махінаціях.

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В Осло озброєний чоловік викрав машину "швидкої" і наїхав на сім'ю на тротуарі. Постраждали двоє немовлят у візочку, їх госпіталізували. Точну кількість травмованих поки що не називають. "Швидку" пострілами зупинили поліцейські. Викрадач отримав незначні поранення, його заарештували. Кілька районів норвезької столиці перекриті. Поліція розшукує жінку, яка, ймовірно, причетна до інциденту. За даними правоохоронців, вона може бути напідпитку чи під дією наркотиків.

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Шторм накрив регіон Кастеллето Д'Орба на північному заході в Італії. Буревій приніс сильні дощі, через це зазвичай мілководна річка Ріо Альбара вийшла з берегів, вода затопила вулиці. Близько 50 жителів евакуювали. Місцями пошкоджені дороги. Через шторм один чоловік загинув, його машину знесло потоком.

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У Бангладеш депутатку від керівної партії вигнали з університету за незвичайну хитрість. Тамана Нусрат найняла вісьмох двійників, щоб ті склали замість неї 13 іспитів. Скандал спалахнув після сюжету на місцевому телебаченні. Нусрат навчалася на бакалавра мистецтв. Репортери дізналися, що "фейкові" студенти завжди були оточені депутатською охороною. Нині через шахрайство жінку відрахували.

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КДБ стежив за гуртом Space під час його туру в СРСР, - про це свідчить копія записки, яку опублікувало "Радіо Свобода". Лідер колективу Дід'є Маруані виступав з концертами в Москві, Ленінграді та Києві влітку 1983 року. У КДБ скаржилися, що група "на порушення узгодженої програми" виконала пісню пам'яті Елвіса Преслі. Крім того, музиканти постійно шукали контактів із жінками легкої поведінки, а двох із них вивезли із собою в Ленінград без квитків. Сам Маруані в коментарі в соцмережах зазначив - про те, що за групою стежили, знав, але документ бачить уперше.