Характер каждого человека по-своему особенный. Он имеет как положительные, так и отрицательные качества. Также астрологи выделяют один знак зодиака, который считается самым вредным.

На первом месте оказался Лев. Этот знак зодиака способен на многое, однако, не всегда. Львы царственны, высокомерны и всегда чего-то ждут. Астрологи считают, что Лев чаще других может просто так отказать в помощи и даже сделать так, чтобы пострадали другие.

Со Львом бывает сложно и невыносимо. А все потому, что острый ум Льва питается раздражением по любому поводу.

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