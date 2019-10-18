В Одессе в 2015 году по ошибке врачей умер ребенок. 11-летняя девочка жила в городе Подольск, а трагическая смерть произошла в одной из больниц Одессы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Полиции открыла уголовное расследование и установила, что трагедия произошла из-за ненадлежащего выполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей.

Ранее сообщалось, что под Львовом трое детей отравились угарным газом.