В пятницу, 18 октября, в Тернопольской области девочка выпала из рейсового автобуса и погибла. Об этом сообщает пресс-службу Национальной полиции в регионе.

"Выпал из рейсового автобуса и погибла несовершеннолетний ребенок... Девочка ехала из Тернополя домой в Подволочиский район на автобусе Каменец-Подольский-Тернополь", - указано в сообщении полиции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и скорая помощь. Пострадавшую госпитализировали в больницу, но спасти ей жизнь не удалось.

По словам очевидцев, в автобусе были свободные места, но девочка стояла на лестнице автобуса у задних дверей и играла с телефоном.

Ранее сообщалось, что под Харьковом грузовик влетел в легковушку, а также в Киеве Lexus сбил мужчину.