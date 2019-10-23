"Просто уродство": Волочкова шокировала фото после тренировки [ Редактировать ]
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новым фото, на котором показала травмы. Соответствующие кадры появились в Instagram.
"Порепетировала", - написала Волочкова под фото. Однако, подписчики только ужаснулись кадрами: "Мозоль с непривычки? Как же ежедневные восьмичасовые тренировки?", "Больше нечего показать??". "А нам это зачем?", "Пластырь нужно наклеивать перед репетициями. Хотя, с другой стороны, что тыкать в лицо с экрана потом?".
Кроме того один из подписчиков написал: "Зачем выкладывать это уродство? Нисколько не жалко эти ласты".
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