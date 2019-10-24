"Дикая львица": Ольга Бузова удивила фанатов [ Редактировать ]
Знаменитая российская певица Ольга Бузова, которая на днях получила премию "Певица года", поделилась с поклонниками новым фото, на котором позирует в элегантном платье. Снимок звезда опубликовала в Instagram.
"Сегодня побывала на премии "Сила в женщине" от журнала "Космополитен". Каждая женщина по своему сильная, но каждая из нас мечтает быть слабой рядом с сильным мужчиной. А как вы думаете в чем сила женщины? ", - написала Бузова под фото.
Поклонники пришли в восторг от образа артистки: "Просто дикая львица", "Какое платье! Оно вам так идет!", "Какая вы стильная".
Ранее мы писали о том, что Ольгу Бузову жестко раскритиковали.
по теме
"Просто уродство": Волочкова шокировала фото после тренировки
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками новым фото
Киркоров показал фото с детьми
Популярный российский певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками новым фото.
Елену Малышеву экстренно госпитализировали
Ведущая программы "Жить здорово!"попала в больницу.
"Куда катится мир?": Ольгу Бузову жестко раскритиковали
Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым фото
"Молодые и дерзкие": Анна Семенович поразила архивным фото
Популярная российская актриса, певица и телеведущая Анна Семенович поделилась с поклонниками архивным фото