Знаменитая российская певица Ольга Бузова, которая на днях получила премию "Певица года", поделилась с поклонниками новым фото, на котором позирует в элегантном платье. Снимок звезда опубликовала в Instagram.

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"Сегодня побывала на премии "Сила в женщине" от журнала "Космополитен". Каждая женщина по своему сильная, но каждая из нас мечтает быть слабой рядом с сильным мужчиной. А как вы думаете в чем сила женщины? ", - написала Бузова под фото.

Поклонники пришли в восторг от образа артистки: "Просто дикая львица", "Какое платье! Оно вам так идет!", "Какая вы стильная".

Ранее мы писали о том, что Ольгу Бузову жестко раскритиковали.